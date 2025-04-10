Дрифт на улицах Токио: гонки Ландо Норриса

Недавно внимание публики привлек зрелищный появление Ландо Норриса на трассе в Сузуке: он прибыл на специально подготовленном для японских дрифт-соревнований Nissan R32 Skyline.

В Японии давно популярна уникальная автомобильная культура под названием kaido, и Ландо поделился в социальных сетях видео, снятое в этом жанре. Любители знаменитого фильма "Токийский дрифт" смогут оценить подлинный японский стиль в записи.

Съёмочная группа выпустила короткометражный видеоролик продолжительностью немного больше минуты, который можно назвать мини-версией культового фильма, ведь действие происходит в самом Токио...