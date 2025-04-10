Главная Новости Ландо Норрис Дрифт на улицах Токио: гонки Ландо Норриса
Новости

Дрифт на улицах Токио: гонки Ландо Норриса

Ландо Норрис снял видео в японском стиле kaido на Nissan R32 Skyline. Узнайте, как пилот F1 воплотил дух «Токийского дрифта» на улицах Токио в мини-версии культового фильма.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 15:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Недавно внимание публики привлек зрелищный появление Ландо Норриса на трассе в Сузуке: он прибыл на специально подготовленном для японских дрифт-соревнований Nissan R32 Skyline.

В Японии давно популярна уникальная автомобильная культура под названием kaido, и Ландо поделился в социальных сетях видео, снятое в этом жанре. Любители знаменитого фильма "Токийский дрифт" смогут оценить подлинный японский стиль в записи.

Съёмочная группа выпустила короткометражный видеоролик продолжительностью немного больше минуты, который можно назвать мини-версией культового фильма, ведь действие происходит в самом Токио...

Источник

Ландо Норрис (105)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация