На трассе в Катаре круг с Пьером Гасли: видео

Гонщик Alpine F1, Пьер Гасли, поделился впечатлениями от трассы Гран При Катара, прокатившись по виртуальной версии Lusail International Circuit на симуляторе.

«Здравствуйте всем! Сегодня отправляемся в Катар, на трассу Лосаил, чтобы изучить её особенности. Поехали! Трасса здесь отличная, ровная, но требует хорошего ритма. Однако соблюдение линий прохождения поворотов здесь довольно сложное дело», - отметил Пьер Гасли.

«Первый поворот - среднескоростной, но благодаря небольшому бэнкингу его можно проходить довольно агрессивно. Во втором повороте достаточно просто сбросить газ», - рассказал спортсмен.

«Далее начинается разгон в сторону второго сектора. 4-й и 5-й повороты - два правых поворота, их можно проходить на большой скорости. На следующем участке стоит слегка сбавить ход, чтобы сменить направление движения», - пояснил он.

«После медленного 6-го поворота важно начать разгон пораньше, затем нас ждет среднескоростной участок, который нужно преодолеть в хорошем темпе, после чего разогнаться. Главное - не выезжать за пределы трассы, учитывая высокие скорости», - добавил гонщик.

«Торможение перед 10-м поворотом довольно сложное, важно выбрать правильную скорость на выходе. После этого - долгий разгон, 11-й и 12-й повороты проходим на полном газу, в 13-м – лишь небольшое сбавление газа», - рассказал Гасли.

«Затем начинается еще один участок с высокой скоростью, перед последним поворотом самое главное - верно выбраться из него. На выходе на прямую перед стартом-финишем важно сохранить хорошую скорость - круг пройден!» - завершил гонщик.