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Разъяснения Верховного суда РФ о гарантийных ремонтах автомобилей

Верховный суд России пролила свет на важный вопрос относительно возврата автомобиля в случае, если он провел в ремонте более тридцати дней в течение года гарантии.
РедакцияР
Редакция
28.10.2024, 13:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Верховный суд России пролила свет на важный вопрос относительно возврата автомобиля в случае, если он провел в ремонте более тридцати дней в течение года гарантии. Суд утверждает, что продавец обязан вернуть покупателю не только полную стоимость машины, но и дополнительную сумму на основании оценки на момент рассмотрения дела.

По мнению журналистов издания «Российская газета», судебная практика показывает, что суды в большинстве случаев защищают интересы покупателей. Приводится пример, когда владелец автомобиля в четвертый год эксплуатации слишком часто обращался в автосервис из-за различных проблем. Превышение общего времени ремонта более тридцати дней в году стало основанием для возврата автомобиля продавцу.

Выявление дефектов в товаре, которые повторно проявились в период гарантии после ремонта, также считается достаточным основанием для возврата товара.

С учетом постоянного роста цен на автомобили на рынке дилеры оказываются в непростом положении при каждом возвращении автомобиля. В обзоре приводится ситуация, когда дилер вернул покупателю сумму, указанную в договоре купли-продажи, однако на эту сумму уже не купить новый автомобиль. В связи с этим суды часто настаивают на возврате средств «на основании оценки на дату суда», что может привести к значительному увеличению суммы возврата после длительных судебных процессов.

Кроме того, судебная практика показывает, что основанием для возврата автомобиля могут быть не только серьезные технические неисправности, влияющие на безопасность и работоспособность транспортного средства, но даже мелкие проблемы, такие как порванная обивка сидений.

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