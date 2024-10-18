Sollers планирует расширить свой модельный ряд новыми фургонами и минивэнами к 2025 году

Как сообщает газета «Ведомости», компания Sollers планирует производить новые фургоны и минивэны под своим собственным брендом, используя технологическую платформу JAC.

Первым в списке будет фургон Sollers M3, который планируется запустить на конвейер уже к концу текущего года. А сборка отечественного минивэна запланирована на 2025 год.

Фургон Sollers M3 будет аналогом китайской модели JAC M3. Это будет цельнометаллический фургон с массой 2,5 тонны, оснащенный 150-сильным турбомотором объемом полтора литра, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Модель JAC Refine RF8 послужит донором для минивэна Sollers RF8. Эта модель является одной из самых дорогих и хорошо оснащенных в линейке JAC. В России планируется собирать базовую версию RF8, оснащенную 2-литровым 224-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач. Минивэн будет иметь длину до 5,2 метра и салон с тремя рядами сидений, обеспечивающих семь посадочных мест.

Согласно лицензионному соглашению, сборка автомобилей будет осуществляться с учетом потребностей российских автолюбителей. Sollers сохранит право на внесение изменений в конструкцию моделей, а также на локализацию отдельных автокомпонентов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о планах марки Sollers рассмотреть возможность выпуска гибридных пикапов на территории России.