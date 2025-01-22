Главная Новости Vauxhall Vivaro GS вернулся, чтобы придать британскому фургону спортивный облик
Новости

Vauxhall Vivaro GS вернулся, чтобы придать британскому фургону спортивный облик

Vauxhall представила обновленный Vivaro GS trim с новым дизайном и улучшенным интерьером, который выделяется на строительной площадке. Доступен как дизельный, так и электрический вариант.
РедакцияР
Редакция
22.01.2025, 14:41·3 мин
single
Фото: autoexpress

Автомобили Vauxhall Vivaro и Vivaro Electric снова доступны для заказа в версии GS, придавая среднеразмерному грузовику спортивный облик и более дерзкий интерьер, чтобы он выделялся на строительной площадке.

Как ответ на Ford Transit Custom, модель от Vauxhall претерпела значительное обновление в прошлом году, включая более острую переднюю часть. Версия GS дополняет это, добавляя передний спойлер, новые пороги, переработанный задний бампер, выдающийся задний спойлер и комплект черных 18-дюймовых легкосплавных дисков, оснащенных шинами повышенной грузоподъемности от Nankang. Также предлагается выбор из двух премиальных оттенков краски: Кварцевое Серебро и Ртутно-Серый.

Внутри грузовиков в версии GS установлены сиденья с "эко-кожей" с красными контрастными швами и тиснеными логотипами GS, а также перфорация для вентиляции - приветственное прикосновение, которое обеспечит более комфортные длительные поездки по магистралям. Поскольку Vivaro будет работягой для многих, материал сидений был выбран частично из-за своей долговечности и устойчивости к разрывам.

У каждого Vivaro уже есть 10-дюймовый инструментальный дисплей и 10-дюймовый центральный сенсорный экран, навигационная система, беспроводные технологии подключения Apple CarPlay и Android Auto, преграда для загрузки и центральное сиденье, которое можно сложить для создания удобного рабочего места.

Версия GS добавляет пакет Comfort, включающий двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, а также беспроводную зарядку для смартфона. Также доступно подогреваемое кожаное рулевое колесо, подогреваемое сиденье водителя и боковые воздушные подушки для груди в рамках пакета Winter. Также предусмотрены 180-градусная камера заднего вида и система определения слепых зон.

Новый Vivaro GS доступен от £39,990 (без учета НДС) и предлагается как обычный грузовой фургон или шестиместный двойной кабина. Они оснащены дизельным двигателем объемом 2.0 литра, который развивает мощность 143 лошадиных сил при установке шестиступенчатой механической коробки передач или 177 л.с., если вы выберете восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Тем временем, Vivaro Electric GS стоит от £48,940 (без учета НДС и с применением государственного гранта на плугин-гибридные грузовики). Электрический автомобиль работает от батареи емкостью 75 кВтч и электрического мотора мощностью 134 л.с., обеспечивая до 209 миль пробега. Максимальная скорость зарядки составляет 100 кВт, быстрая зарядка от 5 до 80 процентов занимает 45 минут.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация