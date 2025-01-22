Vauxhall Vivaro GS вернулся, чтобы придать британскому фургону спортивный облик

Автомобили Vauxhall Vivaro и Vivaro Electric снова доступны для заказа в версии GS, придавая среднеразмерному грузовику спортивный облик и более дерзкий интерьер, чтобы он выделялся на строительной площадке.

Как ответ на Ford Transit Custom, модель от Vauxhall претерпела значительное обновление в прошлом году, включая более острую переднюю часть. Версия GS дополняет это, добавляя передний спойлер, новые пороги, переработанный задний бампер, выдающийся задний спойлер и комплект черных 18-дюймовых легкосплавных дисков, оснащенных шинами повышенной грузоподъемности от Nankang. Также предлагается выбор из двух премиальных оттенков краски: Кварцевое Серебро и Ртутно-Серый.

Внутри грузовиков в версии GS установлены сиденья с "эко-кожей" с красными контрастными швами и тиснеными логотипами GS, а также перфорация для вентиляции - приветственное прикосновение, которое обеспечит более комфортные длительные поездки по магистралям. Поскольку Vivaro будет работягой для многих, материал сидений был выбран частично из-за своей долговечности и устойчивости к разрывам.

У каждого Vivaro уже есть 10-дюймовый инструментальный дисплей и 10-дюймовый центральный сенсорный экран, навигационная система, беспроводные технологии подключения Apple CarPlay и Android Auto, преграда для загрузки и центральное сиденье, которое можно сложить для создания удобного рабочего места.

Версия GS добавляет пакет Comfort, включающий двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, а также беспроводную зарядку для смартфона. Также доступно подогреваемое кожаное рулевое колесо, подогреваемое сиденье водителя и боковые воздушные подушки для груди в рамках пакета Winter. Также предусмотрены 180-градусная камера заднего вида и система определения слепых зон.

Новый Vivaro GS доступен от £39,990 (без учета НДС) и предлагается как обычный грузовой фургон или шестиместный двойной кабина. Они оснащены дизельным двигателем объемом 2.0 литра, который развивает мощность 143 лошадиных сил при установке шестиступенчатой механической коробки передач или 177 л.с., если вы выберете восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Тем временем, Vivaro Electric GS стоит от £48,940 (без учета НДС и с применением государственного гранта на плугин-гибридные грузовики). Электрический автомобиль работает от батареи емкостью 75 кВтч и электрического мотора мощностью 134 л.с., обеспечивая до 209 миль пробега. Максимальная скорость зарядки составляет 100 кВт, быстрая зарядка от 5 до 80 процентов занимает 45 минут.