Vauxhall Astra Griffin подорожал, но все еще стоит всего лишь £26k.

В прошлом году был запущен Vauxhall Astra Griffin, предоставляющий лучшую комплектацию за меньшие деньги в линейке семейных хэтчбеков Vauxhall, и теперь он был обновлен на 2025 год с новой гибридной силовой установкой в дополнение к бензиновым и электрическим версиям.

Теперь он поставляется в спецификации Astra Hybrid Griffin, а также имеет новые косметические улучшения. Цены немного выросли, однако, несмотря на то, что он по-прежнему доступен на £2,775 дешевле, чем уходящая версия Design, Astra Griffin стартует с £26,090, что на £1,275 дороже, чем раньше. Astra Electric Griffin теперь стоит всего на £10 больше, чем раньше, а именно £35,005, а новая Astra Hybrid Griffin находится между ними, стартуя с £28,540. Также можно приобрести модель Griffin в кузове универсал под названием "Sports Tourer", который предлагается за доплату в £2,800 над версией хэтчбека для бензиновых и гибридных версий, или за £1,200 для электромобиля.

Вместо все еще довольно свежей гибридной системы Hybrid 136, используемой в группе Stellantis, Astra Hybrid Griffin получает более новую и мощную Hybrid 145. Это все так же мягкая гибридная установка с электрифицированной шестиступенчатой автоматической коробкой передач с бензиновым трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра, но теперь мощность составляет 143 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за девять секунд, и топливная эффективность составляет 58,9 миль на галлон. Другие силовые установки остаются без изменений, при этом Astra Electric Griffin по-прежнему может проехать 260 миль на одном заряде, а модель с турбированным двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 128 л.с. предлагается в ручной или автоматической коробке передач.

Фото: autoexpress

В комплектацию включено много оборудования, учитывая, что Griffin - самый доступный Astra, который вы можете приобрести. На внешней стороне есть новая контрастная черная крыша, тонированные задние окна и легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов с алмазной отделкой, в то время как модель Astra Electric получает 18-дюймовые обода. Остаются обогреваемые передние сиденья, беспроводная зарядка смартфона - оба этих параметра не предлагались в старой комплектации Astra Design. Также имеется обогреваемое кожаное рулевое колесо, подлокотник (для бензиновых моделей), бесключевой доступ и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов. Двухэкранный набор Astra из двух 10-дюймовых дисплеев по-прежнему устанавливается на приборной панели и имеет беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay.

Также электрическая модель предлагается с пакетом Vauxhall "Electric All In", включающим в себя восемь лет аварийной помощи на дорогах и кредит в £500, который можно использовать на установку домашней зарядной станции Ohme. Также предлагается эквивалент 10 000 миль бесплатной зарядки дома, если вы переходите на тариф энергии Octopus GO.

