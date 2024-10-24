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Валттери Боттас рассматривает возможность возвращения в Mercedes

В последнее время в Мехико разгорается новость о возможном возвращении Валттери Боттаса в команду Mercedes на следующий сезон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2024, 22:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнее время в Мехико разгорается новость о возможном возвращении Валттери Боттаса в команду Mercedes на следующий сезон. Финский гонщик неоднозначно оценил ситуацию, предложив вернуться в роли резервного и тест-пилота, которую в данный момент занимает Мик Шумахер.

Валттери Боттас отметил: "Моя цель - сохранить место в Формуле 1 в качестве основного пилота. Я нацелен на это и веду переговоры с Маттиа Бинотто".

Тем не менее, поскольку октябрь наступил, а контракт еще не подписан, Боттас озвучил возможность рассмотреть все варианты, включая возвращение в стан Mercedes. "Я рассматриваю это как одну из возможностей. Есть и другие варианты. Но мой приоритет - оставаться основным гонщиком в Формуле 1".

Ранее Валттери Боттас не исключал возможности перехода в IndyCar. Однако после его сегодняшнего заявления можно предположить, что контракт с Sauber может подписать Мик Шумахер, а Боттас может вернуться в Mercedes на место пилота из Германии.

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