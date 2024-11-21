Валттери Боттас: Вокруг много удивительных вещей

В ближайшем будущем в Sauber планируется полная смена пилотского состава. Финскому гонщику Валттери Боттасу предстоит принять участие всего лишь в трех гонках в рамках Формулы 1. Несмотря на неопределенность с будущим, спортсмен остается оптимистом и готов рассматривать различные возможности.

«Жизнь продолжается, впереди много интересного. Было бы глупо цепляться за последнюю доступную позицию, ведь если она не оправдает ожиданий, то нужно будет идти дальше. Я вел переговоры с другими командами, но они не увенчались успехом. Я очень хотел присоединиться к проекту Audi, однако судьба распорядилась иначе», - поделился гонщик.

«Посмотрим, как все сложится. Я обожаю этот вид спорта и уверен, что еще не все достигнуто. В настоящий момент мне необходимо определить свое дальнейшее направление, ведь в мире столько всего увлекательного», - добавил он.