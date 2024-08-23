Сложные условия могут быть нашим союзником, - Валттери Боттас.

Команда Sauber выразила удовлетворение работой Роберта Шварцмана, который сменил Валттери Боттаса в первой тренировке. Однако гонщики основного состава команды оказались на обычных позициях в последней пятёрке после пятничных заездов.

Валттери Боттас (18-й) поделился своими впечатлениями: «Вернуться за руль после длительного перерыва и сразу столкнуться с такими сложными условиями, особенно с штормовым ветром, было непросто! Поиск оптимального баланса в таких условиях представлялся вызовом, но нам удалось эффективно поработать. Мы знаем, что нам нужно улучшить стабильность машины, чтобы продвигаться вперёд».

В свою очередь, Гуаньюй Чжоу (16-й) отметил: «Работа на трассе всегда приносит много энергии, особенно на таком автодроме, как Зандфорт. Несмотря на трудные условия и сильный ветер, мы смогли провести обе сессии эффективно и собрать важную информацию. Дождливая погода завтра может стать нашим союзником».

Роберт Шварцман (16-й в первой сессии) поделился своими впечатлениями: «Сотрудничество с Sauber и Ferrari для меня важно. Несмотря на сложные погодные условия, я рад возможности быть на трассе. Машина оставила хорошее впечатление, и я доволен своей работой. Ближе к концу сессии меня задели проблемы с трафиком, но я уверен, что у меня есть потенциал показать более высокие результаты».