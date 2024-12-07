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Валттери Боттас: Скорость возникла из ниоткуда

В своей последней квалификации за команду Sauber гонщик Валттери Боттас смог пробиться в финал, продемонстрировав девятое время. Это лучший результат гонщика в этом сезоне, который сам признался, что не ожидал такого успеха.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.12.2024, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В своей последней квалификации за команду Sauber гонщик Валттери Боттас смог пробиться в финал, продемонстрировав девятое время. Это лучший результат гонщика в этом сезоне, который сам признался, что не ожидал такого успеха. Он выразил благодарность команде за поддержку и отметил, что завтрашняя гонка будет сложной, но он надеется на удачный старт.

С другой стороны, гонщик Гуаньюй Чжоу на этот раз не смог показать высокие результаты, заняв лишь 17-е место. Он выразил разочарование своим выступлением, считая, что у команды были все шансы попасть в следующий этап соревнований. Несчастный случай на выезде из боксов помешал ему воспользоваться преимуществом и стартовать с более выгодной позиции. Однако гонщик уверен в своих силах и решимости вернуть утраченные позиции на предстоящей гонке, чтобы снова бороться за очки.

Источник

Валттери Боттас (73)Гуаньюй Чжоу (55)Sauber (111)

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