Валттери Боттас надеется, что команде удастся побороться с Williams

Валттери Боттас и Серхио Перес заняли последние места в квалификации Гран При Бахрейна в Малайзии. Несмотря на результат, гонщики Cadillac сохраняют оптимизм и намерены побороться с Williams в воскресной гонке.

Валттери Боттас (21-й): «Для нашей команды уик-энд пока складывается без проблем. Если смотреть на результат, то мы замыкаем пелотон, и это, конечно, не лучший вариант, но мы выжали максимум из той машины, которая есть в нашем распоряжении. Тренировки прошли гладко, в этот уик-энд нам не мешают сложности, и с каждым этапом команда явно прибавляет.

В пятницу на длинных сериях кругов наш темп был примерно на уровне Williams, поэтому я надеюсь, что завтра мы сможем побороться с ними в гонке».

Серхио Перес (22-й): «Я с нетерпением жду гонку, хотя ещё перед приездом в Сепанг мы понимали, что трасса нам не очень подходит, и с темпом будут проблемы. Поэтому мы решили поберечь новый двигатель для другого этапа, где от него будет больше пользы.

Теперь всё наше внимание сосредоточено на завтрашней гонке. Она будет непростой, особенно с точки зрения работы с шинами – важно не допускать скольжений в поворотах и при этом сохранять высокий темп.

Сегодня деградация резины была низкой, но завтра условия изменятся, поэтому интересно, как сложится гонка».