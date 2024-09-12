Вероятно, Валттери Боттас подписал новый контракт.

В четверг в столице Азербайджана, в Баку, пилот Валттери Боттас официально заявил, что намерен продолжить выступления за команду Sauber в предстоящем сезоне. Подписание контракта на новый сезон на данный момент не состоялось, но финский гонщик утверждает, что это только формальность и осталось согласовать некоторые детали.

«Я уверен на 99%, что останусь в команде. Мы все ещё находимся в процессе переговоров, но уже добились определенного прогресса, и мое настроение позитивное. Я не могу раскрывать все детали, но в целом ситуация благоприятная», - отметил Валттери Боттас.

«Есть ещё много вопросов, которые требуют обсуждения, чтобы обе стороны остались довольны. Но я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Больше деталей я пока рассказать не могу, но, думаю, этих комментариев достаточно, чтобы сформировать общую картину», - добавил гонщик.

«Мой опыт - мое преимущество, и я готов поделиться им с командой. Мои желания довольно ясны, и я надеюсь, что мы скоро придем к соглашению», - подчеркнул Боттас.

«Маттиа Бинотто хорошо знает, что я могу предложить. Я надеюсь, что в следующем году машина будет еще лучше, и я смогу достичь больших результатов», - заверил финский пилот.