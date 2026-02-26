Главная Новости Валттери Боттас Валттери Боттас: «Частный самолёт не имеет смысла»
Новости

Валттери Боттас: «Частный самолёт не имеет смысла»

Валттери Боттас объяснил, почему не покупает частный самолёт, отметив финансовую нецелесообразность, и назвал пилотов Формулы 1, владеющих самолетами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.02.2026, 12:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Валттери Боттас, выступающий за команду Cadillac, поучаствовал в вопросах и ответах с болельщиками в рамках рекламной кампании What's Next's. В ходе общения в социальных сетях у финского гонщика поинтересовались, владеет ли он собственным частным самолётом.

Боттас сообщил, что среди пилотов Формулы 1 действительно есть обладатели личных воздушных судов. По его словам, такие самолёты имеются у Серхио Переса, Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

Сам Валттери отметил, что не видит смысла покупать личный самолёт. Он подчеркнул, что с финансовой точки зрения это невыгодно, и гораздо рациональнее пользоваться чартерными рейсами. Боттас добавил, что предпочитает не тратиться на подобные вещи, поскольку не считает их необходимыми. Именно этим он объяснил отсутствие у себя частного самолёта.

Источник

Валттери Боттас (118)Cadillac F1 (109)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация