Валттери Боттас: «Частный самолёт не имеет смысла»

Валттери Боттас, выступающий за команду Cadillac, поучаствовал в вопросах и ответах с болельщиками в рамках рекламной кампании What's Next's. В ходе общения в социальных сетях у финского гонщика поинтересовались, владеет ли он собственным частным самолётом.

Боттас сообщил, что среди пилотов Формулы 1 действительно есть обладатели личных воздушных судов. По его словам, такие самолёты имеются у Серхио Переса, Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

Сам Валттери отметил, что не видит смысла покупать личный самолёт. Он подчеркнул, что с финансовой точки зрения это невыгодно, и гораздо рациональнее пользоваться чартерными рейсами. Боттас добавил, что предпочитает не тратиться на подобные вещи, поскольку не считает их необходимыми. Именно этим он объяснил отсутствие у себя частного самолёта.