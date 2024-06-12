Williams предлагает Сайнсу четырехлетний контракт

У испанского гонщика Карлоса Сайнса возникают непростые вопросы выбора перед новым сезоном. По информации из среды паддока, у него на рассмотрении два выгодных предложения: от Sauber/Audi и Williams.

Предполагается, что команда Sauber/Audi сделала Сайнсу щедрое финансовое предложение. Тем не менее, гонщик не торопится давать согласие из-за некоторых сомнений в будущем проекта. В то же время руководитель Williams Джеймс Ваулз явно выразил желание видеть Карлоса в своей команде в ближайшем будущем.

По данным немецкого издания Auto Motor und Sport, в Williams предложили Сайнсу долгосрочный контракт на четыре года с опцией досрочного расторжения в конце 2026 года, если результаты команды не устроят или в случае появления предложения от топовой команды.

Это предложение говорит о вере Williams в свои перспективы. Теперь остаётся лишь дождаться решения испанского пилота.