Williams заключил сделку с Keeper Security

Соглашение о партнёрстве было подписано между британской командой Williams и компанией Keeper Security, специализирующейся на облачных решениях в области кибербезопасности.

По условиям контракта, логотип Keeper будет размещен на форме пилотов и на болиде FW46. В честь этого сотрудничества логотип компании также появится на переднем антикрыле машины во время Гран При Майами.

Генеральный менеджер Williams Racing, Джеймс Ваулз, отметил важность защиты данных в современном мире: «Для нас безопасность данных является критическим аспектом. Хранение сотен паролей для защиты нашей информации требует надежных и проверенных систем. Keeper предлагает решения для эффективной защиты информации, и мы рады приветствовать их в нашей команде».