Алекс Элбон начнет спринт с пит-лейн

В команде Williams приняли решение изменить настройки болида Алекса Элбона после неудачного выступления в квалификации к спринтерской гонке. Этот шаг привёл к нарушению регламента закрытого парка, из-за чего пилоту предстоит стартовать с пит-лейн.

Элбон занял 18-е место по итогам квалификации, и шансы на завоевание очков в спринте были минимальными. В связи с этим Williams решила воспользоваться возможностью протестировать иные настройки, чтобы улучшить результат в основной квалификации и главной гонке, которая пройдет в воскресенье.