Алекс Элбон начнет спринт с пит-лейн

Williams изменили настройки машины Элбона после неудачной квалификации, и он стартует с пит-лейн в спринте Формулы-1 Гран При.
Иннокентий Петров
14.03.2026, 05:52·1 мин
В команде Williams приняли решение изменить настройки болида Алекса Элбона после неудачного выступления в квалификации к спринтерской гонке. Этот шаг привёл к нарушению регламента закрытого парка, из-за чего пилоту предстоит стартовать с пит-лейн.

Элбон занял 18-е место по итогам квалификации, и шансы на завоевание очков в спринте были минимальными. В связи с этим Williams решила воспользоваться возможностью протестировать иные настройки, чтобы улучшить результат в основной квалификации и главной гонке, которая пройдет в воскресенье.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
