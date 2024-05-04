Из школьного автобуса создали стильный кемпер: вдохновители рассказали о нелёгком пути.

На YouTube-канале Mobile Dwellings был представлен уникальный автобус International 2007 года выпуска, созданный владельцами Меган и Лэндоном. Этот автобус не похож на другие - его крышу подняли на 18 дюймов, что позволило превратить его в уютный дом для трех человек.

Переоборудование автобуса в дом заняло целый год. Внутренний тур по автобусу показывает, что здесь продуман каждый уголок.

Самое примечательное начинается с входа - настоящая дверь дома заменила обычную складную дверь автобуса. Основное пространство обустроено за водительским местом, где два дивана легко превращаются в удобную кровать.

Между диванами на полу расположена гоночная трасса. Это необычное решение было вдохновлено сыном владельцев, который обожает гоночные машинки. Кухня в автобусе выглядит просторно и функционально - больше, чем в некоторых квартирах.

На стене можно найти складывающиеся столы, а напротив - мясной прилавок, шкафы и пропановая плита. Для комфорта на борту есть баллоны с пропаном, резервуар для пресной воды и система очистки сточных вод.

Фото: Carsweek.ru

Недавно было объявлено, что за 180 682 рубля можно превратить любой внедорожник в туристический кемпер. Западные мастера предлагают специальный комплект модернизации, который позволит вам превратить ваш автомобиль в полноценный дом на колесах.