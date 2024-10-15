Россияне не установили рекорд по расходам на автомобили в сентябре

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года жители России потратили почти 475,7 млрд рублей на новые легковые автомобили, что на 42% превысило показатель прошлого сентября и на 6% больше, чем в августе текущего года.

Несмотря на рост, рекордные показатели были зафиксированы в марте этого года, когда объем затрат на автомобили достиг 496 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что объем продаж в сентябре вырос, но общие затраты оказались ниже, чем в марте. Продано 150,9 тыс. автомобилей в начале осени против 146,5 тыс. в начале весны. Причина – снижение средней цены с 3,38 млн рублей в марте до 3,15 млн рублей в сентябре. Это связано с изменениями в структуре рынка, сдвигом спроса на массовые марки. Доля премиум-сегмента в марте составляла 13%, тогда как в сентябре превысила лишь 9%.