Главная Новости Продажи Россияне не установили рекорд по расходам на автомобили в сентябре
Новости

Россияне не установили рекорд по расходам на автомобили в сентябре

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года жители России потратили почти 475,7 млрд рублей на новые легковые автомобили, что на 42% превысило показатель прошлого сентября и на 6% больше, чем в августе текущего года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2024, 14:12·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года жители России потратили почти 475,7 млрд рублей на новые легковые автомобили, что на 42% превысило показатель прошлого сентября и на 6% больше, чем в августе текущего года.

Несмотря на рост, рекордные показатели были зафиксированы в марте этого года, когда объем затрат на автомобили достиг 496 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что объем продаж в сентябре вырос, но общие затраты оказались ниже, чем в марте. Продано 150,9 тыс. автомобилей в начале осени против 146,5 тыс. в начале весны. Причина – снижение средней цены с 3,38 млн рублей в марте до 3,15 млн рублей в сентябре. Это связано с изменениями в структуре рынка, сдвигом спроса на массовые марки. Доля премиум-сегмента в марте составляла 13%, тогда как в сентябре превысила лишь 9%.

Источник

Авторынок россии (111)Легковые автомобили (103)Продажи (266)Выручка (7)Ёмкость рынка (6)F&i (21)Финансы (13)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация