В Россию вновь поступил надёжный и проверенный семейный кроссовер Kia, предлагаемый по цене ниже «китайцев»

В России начались продажи обновленного Kia Sportage в новом кузове пятого поколения. Как сообщают «Автоновости дня», рестайлинговая версия, дебютировавшая в Корее в конце 2024 года, теперь доступна российским покупателям благодаря альтернативным каналам поставок. Минимальная цена на кроссовер составляет 3 370 000 рублей.

Отметим, что китайские конкуренты Kia Sportage нередко стоят дороже. Так, Jaecoo J7 в максимальной комплектации предлагается за 3 469 000 рублей. Jetour X90 Plus 2024 года выпуска стоит от 3 479 900 рублей, а новый Geely Atlas с передним приводом оценивается минимум в 3 449 990 рублей.

Приобрести обновленный Kia Sportage по цене от 3 370 000 рублей можно по предзаказу во Владивостоке. Точные характеристики комплектации не уточняются, однако на представленных фотографиях видны черно-бежевый кожаный салон, двухспицевый мультифункциональный руль, два дисплея диагональю 12,3 дюйма, объединенные в один корпус, проекционный дисплей на лобовое стекло, кнопка запуска двигателя, электроприводы передних сидений, система кругового обзора и панорамная крыша с люком.

В других регионах стоимость кроссовера заметно выше. Так, базовая версия с тканевой отделкой сидений выставлена на продажу в Кургане за 4 000 000 рублей. В Махачкале и Краснодаре аналогичные автомобили предлагаются по цене 4 125 000 и 4 160 000 рублей соответственно.

В Екатеринбурге Kia Sportage с кожаным салоном оценивается в 4 420 000 рублей. В Самаре и Челябинске за подобные версии просят не менее 4 450 000 рублей. В Москве, Перми, Оренбурге, Набережных Челнах, Казани, Барнауле, Кемерово и Липецке цены на эти автомобили стартуют от 4 500 000 рублей.

Что касается технических характеристик, самая доступная версия Kia Sportage за 3 370 000 рублей оснащается 2,0-литровым газовым атмосферным двигателем LPG мощностью 146 л. с., сопряжённым с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Остальные версии комплектуются традиционным бензиновым атмосферным мотором аналогичного объёма мощностью 150 л. с., который также работает в паре с «автоматом».

В число самых дорогих предложений на российском рынке попал Kia Sportage с 1,6-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 180 л. с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Такие автомобили в Краснодаре и Оренбурге стоят от 5 490 000 рублей.

Ранее стало известно о появлении в России модели Kia Sportage Ace китайской сборки, ставшей единственным автомобилем параллельного импорта, который не проходит по условиям льготного утильсбора из-за превышения мощности на одну лошадиную силу. В марте стоимость этой версии на одном из онлайн-классифайдов начиналась от 3 199 000 рублей.

