Надежный и проверенный седан Chevrolet вернулся в Россию, предложив цену ниже, чем у LADA Vesta.

На российском автомобильном рынке бюджетные седаны Chevrolet Cobalt, которые до марта 2022 года поставлялись официально, теперь поступают к покупателям по альтернативным каналам. Однако цены на них остаются доступными – даже снижаются. Минимальная стоимость одной из машин находится ниже, чем у LADA Vesta, и составляет 1 500 000 рублей, как сообщило издание «Автоновости дня».

Новый Chevrolet Cobalt за 1 500 000 рублей предлагает частный продавец из Хабаровска. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 106-сильным двигателем, классической шестиступенчатой «автомат» коробкой передач, двумя фронтальными подушками безопасности, а также штатной аудиосистемой и кондиционером.

Стоимость аналогичной модели, предоставленной мультибрендовым автосалоном из Оренбурга, выше на 100 000 рублей. В данном случае автомобиль также оснащен двумя подушками безопасности, электростеклоподъемниками в передних дверях, штатной мультимедийной системой, кондиционером, а также рядом дополнительных опций, включая подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида.

Фото: Автоновости Дня

Более дорогие варианты Chevrolet Cobalt продаются в Омске и Уфе по цене от 1 739 000 и 1 795 000 рублей соответственно. В других городах цены также отличаются: в Белгороде автомобиль предлагается за 1 800 000 рублей, в Альметьевске – от 1 827 000 рублей, в Воронеже – от 1 880 000 рублей, а в Саратове стоимость может достигать 1 890 000 – 1 980 000 рублей.

Кроме того, на автомобильном рынке появились новые хэтчбеки Chevrolet Spark. Стоимость базовой модели начинается от 1 640 000 рублей по данным одного из автомобильных порталов.