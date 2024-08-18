Любимый Ford вернулся в Россию: какова его цена?

Легендарный Ford Focus, который долгие годы оставался одним из наиболее востребованных подержанных автомобилей в России, теперь доступен и в новом исполнении. Объявление о продаже универсала 2023 года выпуска было опубликовано московским частником, который запросил за него 3 199 000 рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Потенциальные покупатели узнали, что предлагаемый автомобиль поставляется в комплектации Titanium. В ней есть климат-контроль, кожаный мульти-руль, тканевая отделка в салоне, подогрев передних сидений, задние парктроники, светодиодные фары, 8-дюймовый сенсорный дисплей на мультимедийной системе, датчики давления в шинах, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и 16-дюймовые литые диски.

Автомобиль оснастили 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost, выдающим 150 лошадиных сил. В паре с двигателем работает шестиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Привод автомобиля — передний, а за комфорт на дороге отвечает многорычажная подвеска FlехRidе, характерная для Ford.

Эксперты отмечают, что автомобили Ford Focus второго поколения заслуженно пользуются репутацией одних из самых надежных и проблемных автомобилей в доступном ценовом сегменте в России. По словам руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьевой, правильное обслуживание позволит этому автомобилю проехать более 300 000 километров без непредвиденных проблем.

Согласно статистике, на данный момент Ford Focus входит в число самых популярных автомобилей в России. На 1 июля 2024 года владельцами этих машин было зарегистрировано 742 000 штук по всей стране.