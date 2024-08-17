Новый кроссовер Ford с агрессивным дизайном поступил в продажу в России по цене ниже, чем у китайских аналогов

В Петербурге открылся мультибрендовый автосалон, который радует покупателей нестандартным выбором. На этот раз в салоне появился новый Ford Equator Sport, привезенный из Китая. Этот автомобиль - аналог Geely Atlas и Haval F7 последнего поколения. Автомобиль представляет собой укороченную версию китайского Ford Equator.

Цена единственного в наличии автомобиля составляет 2 999 000 рублей. Потенциальные покупатели могут быть уверены, что автомобиль уже прошел процедуру растаможки, и все необходимые документы учтены в цене.

Хотя комплектация Ford Equator Sport не раскрывается, по фотографиям можно сделать вывод, что этот автомобиль оснащен современной мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, панорамной крышей, кожаным рулем, электрорегулировками сидений и LED-оптикой. Также в автомобиле предположительно установлена камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль Co-Pilot360, мониторинг «слепых» зон и система удержания в полосе.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost мощностью 170 лошадиных сил, семиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

Если говорить о конкурентах Ford Equator Sport в России, то по размерам сопоставимыми моделями могут быть Geely Atlas и Haval F7 предыдущего либо нового поколения. При этом новинка из Китая оказывается более доступной: Geely Atlas стоит от 3 229 990 рублей, а новый Haval F7 в версии «топ» - от 3 499 000 рублей.

Поступления новых Kia Sportage из-за рубежа продолжаются на российский рынок. Эти автомобили, которые прошлых лет выпускались на калининградском заводе «Автотор», можно найти в продаже. Цены на новые Kia Sportage начинаются от 2 691 000 рублей, а на бирже объявлений можно обнаружить более ста подержанных автомобилей этой модели.