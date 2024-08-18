В Россию привезли кроссовер с просторным салоном и низким расходом топлива

В России начался прием заказов на новейшую модель Dongfeng Yipai 008. Автомобиль доступен с двумя видами трансмиссий: гибридной и полностью электрической.

Гибридная версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и литиево-ионной батареей емкостью 34 кВт∙ч. Суммарная мощность гибридной установки достигает 272 лошадиных сил. На одном заряде электричества кроссовер способен проехать до 210 километров, а общий запас хода составляет впечатляющие 1300 километров.

Dongfeng Yipai 008 представлен исключительно в трехрядном исполнении, обеспечивая шесть посадочных мест. Сиденья первых двух рядов оборудованы вентиляцией и подогревом. В салоне автомобиля имеется встроенный холодильник, панорамный люк и мультимедийная система с крупным дисплеем.

Стоимость электрической версии Dongfeng Yipai 008 начинается от 4,994 миллиона рублей. В то же время, гибридная модификация обойдется дороже - от 5,044 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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