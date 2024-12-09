Главная Новости Кроссовер Toyota Crown Kluger прибыл в Россию: известно, сколько стоит.
Новости

Toyota Crown Kluger прибыл в Россию: известно, сколько стоит.

Среди ключевых параметров автомобиля с автоматической трансмиссией - бензиновый двигатель мощностью 248 лошадиных сил. Управление машиной удобно благодаря камере заднего вида и круиз-контролю. Фото: Carsweek.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.12.2024, 16:52·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Среди ключевых параметров автомобиля с автоматической трансмиссией - бензиновый двигатель мощностью 248 лошадиных сил. Управление машиной удобно благодаря камере заднего вида и круиз-контролю.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты отмечают, что Toyota Crown Kluger понравится ценителям крупных и внушительных автомобилей с ярким дизайном. Любители музыки оценят мультимедийную систему, интегрированную в приборную панель.

Фото: Carsweek.ru

В нашу страну 2024-го года модели поступают по схеме параллельного импорта, как и минивэны Toyota Sienna, продажи которых стартовали в предыдущем месяце.

В прошлом году мы сообщали, что Toyota Crown Kluger был доступен в России по цене 4,1 миллиона рублей.

Источник

Toyota (263)Кроссовер (342)Цена (26)Toyota Crown (5)Toyota Кроссовер (5)Toyota Цена (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация