Toyota Crown Kluger прибыл в Россию: известно, сколько стоит.

Среди ключевых параметров автомобиля с автоматической трансмиссией - бензиновый двигатель мощностью 248 лошадиных сил. Управление машиной удобно благодаря камере заднего вида и круиз-контролю.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты отмечают, что Toyota Crown Kluger понравится ценителям крупных и внушительных автомобилей с ярким дизайном. Любители музыки оценят мультимедийную систему, интегрированную в приборную панель.

Фото: Carsweek.ru

В нашу страну 2024-го года модели поступают по схеме параллельного импорта, как и минивэны Toyota Sienna, продажи которых стартовали в предыдущем месяце.

В прошлом году мы сообщали, что Toyota Crown Kluger был доступен в России по цене 4,1 миллиона рублей.