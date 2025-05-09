Новый технологичный кроссовер начал официально поставляться в Россию

Компания Exeed официально объявила о поставках своих новых гибридных кроссоверов Exlantix ET в дилерские центры. Новинка доступна на российском рынке в четырех расцветках кузова и двух вариантах интерьера.

Гибридный кроссовер Exlantix ET оснащен передовой силовой установкой REEV с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, развивающими мощность 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси.

Емкость батареи автомобиля составляет 40 кВт·ч, обеспечивая запас хода на электричестве до 180 км и общий запас хода до 1180 км при использовании бензина, согласно циклу WLTP.

Кроссовер комплектуется интеллектуальным полным приводом, автоматической пневмоподвеской и системой управления амортизацией CDC. Внутри салона предусмотрены двойные стеклопакеты, массажные функции, трехзонный климат-контроль и электрорегулировки.

Безопасность автомобиля подтверждена результатами краш-тестов и испытаний по стандарту C-NCAP. Кроссовер оснащен 30 ассистентами водителя, более 20 датчиками, системой обзора на 540° и инновационными технологиями обработки информации.

В российских условиях Exlantix ET успешно прошел испытания в холодные периоды, подтверждая эффективность работы батареи и включенного обогрева сидений и других элементов.

На весь модельный ряд Exlantix в России распространяется гарантия 8 лет или 200 000 км. Она включает в себя все ключевые узлы автомобиля и дефекты лакокрасочного покрытия, с небольшим ограничением для электродвигателя и батареи.

Первые поставки Exlantix ET уже поступили в Москву. Цена на кроссоверы варьируется от 6 600 000 до 7 000 000 рублей в дилерских центрах столицы.