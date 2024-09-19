Обновленный кроссовер Geely Tugella вызвал интерес в России

Снимками другого Geely Tugella делится Telegram-канал «Geely клуб». Новая Tugella известна под именем Sensteed Yufun KS01 или Knewstar G11. Поэтому на решетке радиатора нет привычной эмблемы.

Автомобиль производят на заводах Yufun Auto в Харбине. Новую Tugella легко отличить от той модели, которая популярна в России, благодаря измененному дизайну передней части. Узкая решетка с широкой хромированной рамкой, фары с оригинальным дизайном, обновленный бампер и другие элементы. Однако многие российские автолюбители критикуют избыток хрома в оформлении новинки, высказывая мнение, что китайским дизайнерам стоило бы отказаться от такого решения.

Салон автомобиля, по всей видимости, остался практически без изменений.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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