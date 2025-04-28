Новый бюджетный кроссовер "Москвич 5" замечен в России, хотя его еще не продают. Как он выглядит?

В России был замечен новый среднеразмерный кроссовер под названием «Москвич 5», который был сфотографирован в тайне на заводе «Москвич» в Москве. Об этом сообщает издание «Мотор», отмечая, что автомобиль получил российский VIN-номер и оригинальные эмблемы возрожденного бренда как спереди, так и сзади.

Первоначально внешность «Москвича 5» была показана почти два года назад, однако на тот раз на фотографиях был заснят китайский JAC Sehol X6, на базе которого создан автомобиль. Также новый кроссовер был представлен на территории предприятия «КамАЗ» в июне 2023 года во время заседания совета директоров компании. Однако на тот момент автомобиль был представлен без эмблем в характерной раскраске JAC Sehol X6, и номерные знаки не были привязаны к конкретному автомобилю.

Фото: Автоновости Дня

Пока информации о технических характеристиках кроссовера, фотографии которого появились на портале Platesmania, практически нет. По размерам он немного больше, чем «Москвич 3», и вероятно, будет иметь схожие характеристики с седаном/лифтбеком «Москвич 6», оснащаясь двумя 1,5-литровыми турбомоторами на выбор, мощностью 150 л.с. и 184 л.с., которые будут сочетаться с вариатором и шестиступенчатым «роботом». Привод будет только передним.

До сих пор неизвестно, когда начнутся производство и продажи модели «Москвич 5», несмотря на то, что два года назад планировалось, что он будет выпущен на конвейер одновременно с «Москвичем 6», который стал доступен для приобретения в октябре 2023 года.

Пока что даже семиместный кроссовер «Москвич 8» так и не поступил в продажу: его релиз на рынок был неоднократно отложен, и, согласно последним данным, он должен появиться у дилеров к концу весны. В отличие от модели под номером 5, на веб-сайте компании информация о флагмане под номером 8 уже некоторое время отсутствует, хотя там указано лишь то, что это «практичный семиместный кроссовер».

Автор: Иван Бахарев