В России за год отозвали почти 500 тысяч автомобилей: какие модели чаще всего отправляли на сервис

В 2025 году крупнейшие отзывные кампании в России затронули автомобили Hyundai, Kia и GAC. Данные о числе машин представлены в презентации главы Росстандарта Антона Шалаева на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Согласно информации ведомства, под отзыв попали 99,3 тыс. автомобилей Hyundai и почти 80 тыс. машин Kia. Компания GAC отозвала в общей сложности 16,9 тыс. автомобилей.

Всего за 2025 год российский рынок столкнулся с отзывом около 475 тыс. автомобилей. За последние пять лет число машин, подпавших под такие кампании, превысило 1,7 млн штук.

Кроме того, Шалаев сообщил о проверках безопасности грузового транспорта, который ввозится в Россию. В рамках этой работы в 2025 году Росстандарт остановил 65 тыс. грузовых транспортных средств, преимущественно китайского производства.

«К сожалению, мы столкнулись с ситуацией так называемого золотого эталона, когда все разрешительные документы для одобрения типа транспортного средства получает транспортное средство в идеальной комплектации, а как только дело доходит до реальных поставок, идет эта же модель, но совершенно в другой комплектации, не отвечающая никаким требованиям безопасности», — пояснил Антон Шалаев.

О новом отзыве автомобилей в России стало известно буквально на днях. Компания GAC пригласит в сервис владельцев почти двух тысяч лифтбеков Uni-V, чтобы русифицировать интерфейс.