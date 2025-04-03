Изумрудная «Победа» выставлена на продажу в России.

В Саратове на продажу выставлен уникальный автомобиль ГАЗ М-20 в редком изумрудном цвете. Этот раритет сошел с конвейера цехов Горьковского автозавода в далеком 1950 году и проехал всего 55 000 километров.

Судя по всему, машина была тщательно отреставрирована. Владельцы обновили салон «Победы» и силовую установку. Цена на эту уникальную изумрудную «Победу» составляет 2,5 миллиона рублей. Продавец утверждает, что у автомобиля имеются все необходимые документы. Однако обмен на другой транспорт не рассматривается, как сообщает информационное агентство АиФ Саратов.

Несмотря на немаленькую сумму, предложенная цена за этот коллекционный автомобиль не является самой высокой. На рынке подержанных автомобилей советских времен можно найти и более дорогие варианты. Например, в городе Александрове за 8 миллионов рублей продают голубую «Победу», почти полностью сохранившую свое оригинальное состояние, с заявленным пробегом в 18 000 километров.

И все же среди всех предложений выделяется одно из наиболее доступных – «Победа» с пробегом почти в 1 миллион километров, которую можно приобрести за 150 тысяч рублей!

Ранее появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» принял решение о прекращении сборки более чем 20 версий автомобилей «Лада».