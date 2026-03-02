В России начали действовать новые правила обучения в автошколах

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, ссылающегося на приказ Министерства просвещения России. Действие документа продлится до 1 марта 2032 года.

Существенные изменения коснулись требований к практике для будущих водителей категории «B». Теперь обязательное количество часов практического вождения на дорогах увеличено с 38 до 42. В общей сложности, включая первоначальное обучение, для автомобилей с механической коробкой передач потребуется пройти 58 часов практики, для машин с автоматической коробкой — 56 часов.

Теоретическую часть обучения разрешено проходить в дистанционном формате. Однако для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое сможет отслеживать посещаемость и успеваемость учащихся. При этом сохраняется возможность очного обучения в автошколах.

Для получения категорий «C» и «D», а также для подготовки будущих водителей такси (категория «B»), обучение теперь возможно не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как транспортные комбинаты и таксопарки.

С 1 марта были обновлены учебные программы. Теперь теоретическая часть включает сведения об опасном вождении, а также правила взаимодействия с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Кроме того, в учебный курс введена информация по работе с электронными документами, а блок по оказанию первой помощи при ДТП приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Тем, кто уже обладает водительским удостоверением одной категории и планирует получить новую, больше не нужно проходить весь курс Правил дорожного движения. Для перехода на новую категорию достаточно изучить только специализированные дополнительные модули, связанные с выбранным видом транспорта.