В России неожиданно снизилась стоимость одной из версий кроссовера BAIC отечественной сборки: сколько сейчас стоит BAIC X55

В России зафиксировано заметное снижение цены на кроссовер BAIC X55 в версии Luxury 2025 года. Об этом стало известно в результате мониторинга ценовых предложений автопроизводителей, проведённого «Автоновостями дня».

Стоимость комплектации Luxury уменьшилась на 730 950 рублей – почти на 22% по сравнению с прежними ценами. Теперь автомобили данной версии доступны покупателям по цене 2 600 000 рублей.

По актуальному прайс-листу, комплектация Comfort BAIC X55 оценивается в 2 500 000 рублей, а топовая версия Elite – в 2 700 000 рублей. Существенные изменения коснулись только версии Luxury: цены других модификаций остались прежними.

Комплектация Luxury предлагает расширенный список опций по сравнению с базовой версиями. Среди отличительных особенностей – электропривод скрытых дверных ручек, рейлинги на крыше, панорамное остекление крыши с электрическим управлением и контурная подсветка салона. Также включены электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открытия, подогрев руля, улучшенная аудиосистема с восемью динамиками (против четырёх в базовой модификации) и передние боковые подушки безопасности.

BAIC X55 – это среднеразмерный кроссовер с передним приводом, который выпускается на калининградском заводе «Автотор» начиная с августа 2023 года. Все версии получили 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 177 л. с., а также семиступенчатую преселективную роботизированную коробку передач.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года BAIC увеличила рекомендованные розничные цены на все автомобили калининградской сборки. Повышение составило от 40 до 375 тысяч рублей в зависимости от модели. Для BAIC X55 в ныне снятых с продажи версиях 2024 года это означало рост стоимости на 125–225 тысяч рублей.

Помимо изменений в ценовой политике, в декабре стало известно о новых достижениях концерна BAIC. Компания получила официальное разрешение на эксплуатацию автомобилей с автоматизированным управлением на дорогах общего пользования. Минпром КНР одобрил выход на рынок модели ARCFOX Alpha S, оснащённой системой автономного вождения третьего уровня (L3).

Материал подготовил Иван Бахарев.