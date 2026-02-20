Главная Новости BAIC В России неожиданно снизилась стоимость одной из версий кроссовера BAIC отечественной сборки: сколько сейчас стоит BAIC X55
Новости

В России неожиданно снизилась стоимость одной из версий кроссовера BAIC отечественной сборки: сколько сейчас стоит BAIC X55

В России подешевела версия BAIC X55 Luxury 2025 года, цена снижена на 730 950 рублей. Актуальные комплектации и цены кроссовера BAIC X55.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
20.02.2026, 07:33·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

В России зафиксировано заметное снижение цены на кроссовер BAIC X55 в версии Luxury 2025 года. Об этом стало известно в результате мониторинга ценовых предложений автопроизводителей, проведённого «Автоновостями дня».

Стоимость комплектации Luxury уменьшилась на 730 950 рублей – почти на 22% по сравнению с прежними ценами. Теперь автомобили данной версии доступны покупателям по цене 2 600 000 рублей.

По актуальному прайс-листу, комплектация Comfort BAIC X55 оценивается в 2 500 000 рублей, а топовая версия Elite – в 2 700 000 рублей. Существенные изменения коснулись только версии Luxury: цены других модификаций остались прежними.

Комплектация Luxury предлагает расширенный список опций по сравнению с базовой версиями. Среди отличительных особенностей – электропривод скрытых дверных ручек, рейлинги на крыше, панорамное остекление крыши с электрическим управлением и контурная подсветка салона. Также включены электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открытия, подогрев руля, улучшенная аудиосистема с восемью динамиками (против четырёх в базовой модификации) и передние боковые подушки безопасности.

BAIC X55 – это среднеразмерный кроссовер с передним приводом, который выпускается на калининградском заводе «Автотор» начиная с августа 2023 года. Все версии получили 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 177 л. с., а также семиступенчатую преселективную роботизированную коробку передач.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года BAIC увеличила рекомендованные розничные цены на все автомобили калининградской сборки. Повышение составило от 40 до 375 тысяч рублей в зависимости от модели. Для BAIC X55 в ныне снятых с продажи версиях 2024 года это означало рост стоимости на 125–225 тысяч рублей.

Помимо изменений в ценовой политике, в декабре стало известно о новых достижениях концерна BAIC. Компания получила официальное разрешение на эксплуатацию автомобилей с автоматизированным управлением на дорогах общего пользования. Минпром КНР одобрил выход на рынок модели ARCFOX Alpha S, оснащённой системой автономного вождения третьего уровня (L3).

Материал подготовил Иван Бахарев.

Источник

BAIC (44)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация