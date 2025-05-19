Цены на рамники Haval H5 и H9 в России упали в мае

Российские автолюбители могут радоваться, ведь теперь можно купить Рамники Haval H5 и H9 с выгодой от 150 до 200 тысяч рублей. Например, пяти-местный Haval H5 последнего поколения доступен со скидкой в 200 тысяч рублей. Автомобили оснащены 200-сильными бензиновыми двигателями объемом два литра. Модель с турбодизелем ранее также можно было приобрести со скидкой, которая в мае увеличилась с 250 до 400 тысяч рублей, сообщают "Автоновости дня".

Флагманский Haval H9 с семиместным салоном во всех четырех комплектациях подешевел на 200 000 рублей. Скидка на версии с 218-сильным бензиновым турбомотором объемом два литра была впервые представлена в мае. Владельцы моделей с турбодизелем уже имели возможность получить скидку, которая в текущем месяце увеличилась на 200 тысяч и достигла 400 000 рублей.

Отмечается, что российские владельцы Haval H9 остаются вполне довольными. Они почти не имеют претензий к шумоизоляции, что является приятным сюрпризом, учитывая, что китайские автомобили часто критикуют за этот аспект. Однако высокий расход топлива остается единственным недостатком, о котором упоминают владельцы. По их словам, в городе расход может достигать 18-20 литров на 100 километров.

Также стало известно, что в дилерских центрах России появились первые кроссоверы Haval M6, собранные на калужском заводе.