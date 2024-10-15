Новый кроссовер Geely Cityray начал продаваться в России

Китайская компания Geely объявила о старте продаж своего нового кроссовера Cityray на территории России. По информации, представленной в пресс-релизе производителя, автомобиль будет доступен для покупки в автосалонах в четырех версиях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. Минимальная цена новинки установлена на уровне 2,7 миллиона рублей.

Geely Cityray, построенный на современной модульной платформе, относится к сегменту C-SUV. Модель предлагается только с передним приводом и имеет дорожный просвет 185 мм. Передняя подвеска выполнена по типу Макферсон, а задняя - многорычажная.

В сердце автомобиля установлен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач. До сотни километров в час Geely Cityray разгоняется за 8,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на каждые 100 километров пройденного пути.

Длина нового кроссовера составляет 4 510 мм, ширина - 1 865 мм, высота - 1 650 мм. Колесная база равна 2 701 мм. Объем багажного отделения составляет 571 литр. При сложенных задних сиденьях он может быть увеличен до 1 271 литра.