Продажи новых автомобилей в России обвалились: покупатели предпочли «вторичку»

В сентябре российский рынок автомобилей продемонстрировал заметное снижение: по сравнению с тем же месяцем прошлого года число регистраций сократилось на 21%, составив 135,7 тысячи единиц. Объем продаж легковых автомобилей уменьшился на 18% и достиг отметки 121,1 тысячи машин. Особенно серьезное падение наблюдается в сегменте пикапов — здесь рынок просел сразу на 39%.

Согласно информации, предоставленной «Автостат Инфо», негативная тенденция сохраняется. За девять месяцев текущего года суммарный объем регистраций на рынке составил 1,01 миллиона, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. Практически все сегменты демонстрируют снижение: рынок легких коммерческих автомобилей в сентябре уменьшился на 16%, а с начала года — на 20%. Автобусный сегмент за год потерял почти половину объема.

В условиях спада первичного рынка наметился рост интереса к автомобилям с пробегом. Структура продаж смещается в сторону более доступных моделей, в том числе машин китайских производителей.

В сентябре количество перерегистраций выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 649,2 тысячи автомобилей. Наибольший рост отмечается в категории легковых машин — также плюс 5%. За три квартала объем сделок на вторичном рынке снизился всего на 1%, составив 5,21 миллиона автомобилей, что свидетельствует о стабилизации в этом сегменте.

Таким образом, к началу четвертого квартала 2025 года автомобильный рынок России закрепил тенденцию к снижению, отметившуюся еще летом. Первичный сегмент за девять месяцев сократился на четверть, в то время как вторичный рынок легковых автомобилей продолжает демонстрировать положительную динамику. По прогнозам, по итогам 2025 года количество регистраций новых автомобилей может снизиться на 20–25%, а вторичный сегмент сохранит устойчивый рост.

Автор: Андрей Сундуков