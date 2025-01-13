Резкое увеличение продаж коммерческих автомобилей наблюдается в России

Эксперты агентства аналитики и статистики «Автостат» представили данные о продажах новых автомобилей в сегменте LCV в России за 2024 год. Общий объем продаж составил 112 тыс. машин, что свидетельствует о увеличении спроса на 24,4% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее популярным брендом стал отечественный GAZ, чьи коммерческие автомобили нашли 60,3 тыс. покупателей, что составляет 54% от всех проданных машин в этом сегменте. На втором месте расположился УАЗ, продажи которого достигли 17,5 тыс. машин.

Замыкает тройку лидеров LADA с объемом продаж 12 тыс. автомобилей. Бренд Sollers смог преодолеть рубеж в 10 тыс. проданных машин - 10,2 тыс. машин этой компании были куплены.

Одним из пяти лидеров стал китайский производитель Dongfeng, продавший 2,3 тыс. автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о рекордных продажах автомобилей в России. В 2024 году был установлен один из наилучших показателей за всю историю.