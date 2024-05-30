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Резкий рост выпуска легковых автомобилей зафиксирован в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» обнародовали данные о продуктивности российских заводов по сборке автомобилей в апреле 2024 года.
РедакцияР
Редакция
30.05.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» обнародовали данные о продуктивности российских заводов по сборке автомобилей в апреле 2024 года. За отчетный месяц с конвейеров сошли 63 тысячи легковых машин, что свидетельствует о впечатляющем увеличении спроса в 2,3 раза по сравнению с апрелем предыдущего года.

Если говорить о накопленных результатах с начала текущего года, то общее число собранных легковых автомобилей достигло отметки в 224 тысячи единиц. Важно отметить, что два завода приступили к производству двух перспективных моделей. Одной из них является Jetour Dashing, сборка которого осуществляется на заводе в Калининграде.

Кроме того, внимание уделено сборке Haval H3, начавшейся в Тульской области. По данным статистики, за первые четыре месяца 2024 года было собрано 60,3 тысячи грузовиков, что превышает аналогичный период предыдущего года более чем на 26,6%.

Апрель прошел также под знаком роста сборки грузовых машин – прирост составил 19,7%. В то же время поступила информация о начале сборки обновленной модели Aurus Senat. Первый публичный показ автомобиля состоялся во время инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая этого года.

Фото: Carsweek.ru

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