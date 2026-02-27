В России увеличивается спрос на электромобили: топ-10 самых «электрифицированных» регионов страны

В России наблюдается устойчивый рост числа электромобилей, несмотря на все существующие трудности. По данным автоэксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, за 2025 год отечественный автопарк легковых электромобилей увеличился на 34%, что в абсолютных цифрах составляет 20 тысяч новых машин с электрическими моторами. Таким образом, суммарное количество электромобилей на дорогах страны достигло 80 тысяч единиц.

Как сообщает Сергей Целиков, сейчас доля полностью электрических машин (BEV) составляет 0,17% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей в России, а это 47,5 миллиона. Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в Москве, где на начало года насчитывается 23 тысячи таких авто, а Московская область занимает второе место с показателем 6,3 тысячи. Санкт-Петербург и Ленинградская область следуют далее с 5,3 тысячи электрокаров.

Самые «электрифицированные» регионы России:

Краснодарский край — 5065 единиц Иркутская область — 3059 единиц Приморский край — 2901 единица Калининградская область — 2275 единиц Свердловская область — 1709 единиц Ростовская область — 1662 единицы Татарстан — 1646 единиц Новосибирская область — 1613 единиц Челябинская область — 1415 единиц Хабаровский край — 1249 единиц

В структуре автопарка по маркам лидирующие позиции сохраняет Nissan, на чью долю приходится 18,9 тысячи машин. Как отмечает Сергей Целиков, главную роль в этом лидерстве играет стабильный поток праворульных электромобилей Nissan Leaf на российский Дальний Восток.

Китайская марка Zeekr занимает вторую позицию с результатом 14,7 тысячи электрокаров. Наиболее популярной моделью этого бренда стала Zeekr 001, при этом за последний год отмечено увеличение модельного ряда от Zeekr.

В пятерку наиболее популярных брендов среди российских владельцев также входят американская Tesla (8,6 тысячи), российский Evolute (5,2 тысячи) и немецкий Volkswagen (4,3 тысячи).

Марка «Москвич» пока не смогла войти в топ-5. На текущий момент в стране зарегистрировано 3,6 тысячи электрокроссоверов «Москвич 3e». Как поясняет Сергей Целиков, отечественные электрокары этой марки используются, в основном, в московских корпоративных автопарках и не получили широкого спроса среди частных покупателей.

В то же время, на прошлой неделе на заводе «Москвич» в Москве стартовало производство новых электрических кроссоверов Umo 5. Эти автомобили планируется использовать, преимущественно, для нужд такси. Индустриальным партнером проекта выступила компания «Яндекс Электро», входящая в структуру «Яндекса» и взявшая на себя функции дистрибуции нового бренда.

