Рекордная неделя для автомобилей Belgee: установлен новый рекорд по продажам в России

В результате активности в автомобильной индустрии на территории страны в период с 16 по 22 сентября 2024 года было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee. По мнению специалистов агентства «АВТОСТАТ», этот показатель является наивысшим за всю историю продаж белорусского автопроизводителя за одну неделю. Прежний рекорд был установлен на 17-й неделе, когда было продано 1042 машины Belgee.

Необходимо отметить, что благодаря рекордным продажам данного бренда, он смог подняться на самую высокую позицию в рейтинге марок на российском авторынке. На прошлой неделе Belgee занял шестое место, что является значительным скачком по сравнению с предыдущими позициями.

Лидерство на рынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA, продав 8605 автомобилей на 38-й неделе. На следующих позициях расположились четыре китайских производителя – Haval (4541 шт.), Geely (3899 шт.), Chery (3866 шт.) и Changan (2733 шт.). На шестой строчке оказался Belgee из Беларуси (1139 шт.). В ТОП-10 также вошли еще четыре китайских бренда: OMODA (1010 шт.), Jetour (921 шт.), EXEED (827 шт.) и TANK (749 шт.).

Итоги прошлой недели свидетельствуют о продаже в России 36673 новых легковых автомобилей, что на 14% превышает показатели 37-й недели.