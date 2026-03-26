В России показали новую версию кроссовера Haval M6

Обновленный кроссовер Haval M6 представлен в России: три цвета, две комплектации, новые опции и цены от 2 049 000 рублей, старт продаж — 2026 год.
Редакция
26.03.2026, 11:32·2 мин
Фото: Autostat.ru

Обновленный семейный кроссовер Haval M6 готовится выйти на российский рынок с рядом доработок. Модель поступит в продажу во втором квартале 2026 года, о чем сообщается на официальном сайте медиацентра Great Wall Motor.

Покупателям предложат три варианта окраски кузова и две комплектации. Вариант «Оптимум» с механической коробкой передач будет стоить 2 049 000 рублей, а версия с роботизированной трансмиссией обойдется в 2 349 000 рублей.

В числе визуальных изменений — черная глянцевая окраска решетки радиатора. Мультимедийная система получила больший экран: его диагональ увеличилась с 10,25 до 12,3 дюйма, а разрешение стало выше. Камера заднего вида теперь оснащена динамическими линиями разметки и улучшенным изображением. Ранее такая система использовала только статические линии.

В салоне появились дополнительные удобства — футляр для очков и функция обогрева рулевого колеса. К уже знакомым зимним опциям, таким как подогрев передних сидений, боковых зеркал и обогрев ветрового стекла, теперь добавился и этот элемент. В части безопасности в обновленном Haval M6, помимо фронтальных подушек для водителя и пассажира, теперь установлены и передние боковые подушки безопасности.

Техническая часть изменений не претерпела: Haval M6 по-прежнему комплектуется только передним приводом. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 7-ступенчатым роботизированным агрегатом.

В начале текущего года для модели стали доступны телематические сервисы дистанционного управления автомобилем GWM Connection. С их помощью можно управлять центральным замком, запускать и останавливать двигатель, а также контролировать климатическую систему.

Производство кроссовера Haval M6 организовано в России на предприятии «Автомобильные технологии» в Калуге. Завод осуществляет полный цикл производства, включая сварку, окраску и сборку кузова.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
