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Полноприводная альтернатива Hyundai Santa Fe появится в России

BAIC X75 в России готовится к революции: гибрид с полным приводом уже в следующем году. Узнайте о ценах, характеристиках и размерах кроссовера!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.12.2024, 11:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

BAIC X75 в России готовится к запуску новой версии - гибрид с полным приводом. Ожидается, что данная модель появится в автосалонах страны уже в следующем году. В настоящее время покупателям доступна версия BAIC X75 с 1,5-литровым двигателем мощностью 177 лошадиных сил и передним приводом. Модель представлена в четырех различных комплектациях: Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exclusive. Цены на автомобили колеблются в диапазоне от 2,59 до 3,41 миллиона рублей. Ожидается, что гибридная версия станет самой дорогой в линейке BAIC X75.

Длина китайского кроссовера составляет почти 4,75 метра, а колесная база равна 2,8 метра. По размерам автомобиль приближен к моделям предыдущего поколения Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.

Производством модели занимается автозавод в Калининграде - компания "Автотор". Недавно стало известно, что общая стоимость владения кроссовером BAIC X75 в России за пять лет составит 2,69 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

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