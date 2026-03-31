В России начнут продавать пикап Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач

Компания «МБ Рус» анонсировала начало приема заказов на новую модификацию пикапа Foton Tunland G7. Теперь модель стала доступна с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу уже в апреле. Пресс-служба дистрибьютора информирует, что рекомендованная розничная стоимость начинается от 3,2 млн рублей.

Появление бензиновой версии позволило расширить линейку серии G, сделав модель более привлекательной для широкой аудитории. В автомобиле установлен 2,4-литровый бензиновый двигатель, развивающий 211 л.с. и обеспечивающий крутящий момент 340 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией, подходящей как для городских дорог, так и для эксплуатации вне асфальта.

Стоит напомнить, что Foton Tunland G7 вышел на российский рынок в марте 2024 года. Первая версия оснащалась дизельным двигателем мощностью 162 л.с., который сочетался с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в феврале этого года на российском рынке дебютировал новый среднеразмерный пикап Tunland G9. Эта модель комплектуется турбодизельным двигателем Aucan объемом 2 литра, мощностью 162 л.с. и крутящим моментом 388 Нм, работающим в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом».