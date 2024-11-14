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Changan представит новый суббренд Deepal на российском рынке

Китайская автомобилестроительная компания Changan готовится к выходу на российский рынок новым суббрендом – Deepal.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 14:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская автомобилестроительная компания Changan готовится к выходу на российский рынок новым суббрендом – Deepal. По информации издания «Российская газета», это событие может произойти уже в первой половине 2025 года, как сообщил представитель дилерского сообщества.

Бренд Deepal (также известный как Shenlan) был представлен в Китае в 2022 году. Его основным преимуществом является сочетание доступной цены и высокого качества.

Например, кроссовер Shenlan S07 был назван китайским Lamborghini Urus. В линейке моделей бренда также присутствуют кроссовер S05, седаны SL03 и L07, а также внедорожник G318. Большинство автомобилей доступны с гибридными и электрическими двигателями.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», бренд Deepal уже представлен на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки.

Стало известно, что Changan также запустила на российском рынке другой премиальный суббренд – Avatr. Первой моделью, скорее всего, станет кросс-купе Avatr 11.

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