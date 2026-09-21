В России начнут выпускать недорогой полноприводный кроссовер. О какой модели идёт речь?

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Российская марка Jeland готовит к выходу новую полноприводную версию компактного кроссовера J6. Она станет более доступной по сравнению с единственной представленной сейчас AWD-комплектацией «Престиж», сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Снижение стоимости будет связано с отказом от некоторых опций. Какие именно элементы оснащения исключат, пока не уточняется. Цена новой версии также неизвестна, однако представители Jeland уже обозначили ориентировочные сроки ее появления — конец сентября-начало октября нынешнего года.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Jeland J6 производят на бывшем предприятии General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). В августе модель получила первую и пока единственную полноприводную комплектацию «Престиж». От переднеприводных исполнений она отличается силовым агрегатом.

В состав силовой установки полноприводного J6 входят 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Система полного привода имеет шесть режимов движения, а также электронную имитацию блокировки дифференциала.

Фото: Автоновости Дня

Оснащение AWD-версии «Престиж» включает панорамную крышу площадью 1,45 м², литые диски, атмосферную подсветку салона и вентиляцию передних сидений. Также предусмотрены мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», электронные ассистенты водителя и «зимний» пакет. В его состав входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на Jeland J6

Комплектация Цена «Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 350 000 руб. «Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 549 000 руб. «Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 749 000 руб. «Престиж» 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD 2 929 000 руб.

В сентябре бренд Jeland уже увеличивал цены на большинство комплектаций кроссоверов J6 и J7. Стоимость J6 в трех версиях из четырех, включая единственную полноприводную, выросла на 30-50 тыс. рублей. Кроссовер J7 подорожал на 60 тыс. рублей в четырех исполнениях из пяти.