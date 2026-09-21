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В России начнут выпускать недорогой полноприводный кроссовер. О какой модели идёт речь?

Jeland J6 получит более доступную полноприводную комплектацию для российского рынка в конце сентября — начале октября. Цена новой версии пока неизвестна.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.09.2026, 12:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Российская марка Jeland готовит к выходу новую полноприводную версию компактного кроссовера J6. Она станет более доступной по сравнению с единственной представленной сейчас AWD-комплектацией «Престиж», сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Снижение стоимости будет связано с отказом от некоторых опций. Какие именно элементы оснащения исключат, пока не уточняется. Цена новой версии также неизвестна, однако представители Jeland уже обозначили ориентировочные сроки ее появления — конец сентября-начало октября нынешнего года.

Jeland J6
Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Jeland J6 производят на бывшем предприятии General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). В августе модель получила первую и пока единственную полноприводную комплектацию «Престиж». От переднеприводных исполнений она отличается силовым агрегатом.

В состав силовой установки полноприводного J6 входят 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Система полного привода имеет шесть режимов движения, а также электронную имитацию блокировки дифференциала.

Jeland J6
Фото: Автоновости Дня

Оснащение AWD-версии «Престиж» включает панорамную крышу площадью 1,45 м², литые диски, атмосферную подсветку салона и вентиляцию передних сидений. Также предусмотрены мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», электронные ассистенты водителя и «зимний» пакет. В его состав входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на Jeland J6

КомплектацияЦена
«Актив» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 350 000 руб.
«Комфорт» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 549 000 руб.
«Престиж» 1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD2 749 000 руб.
«Престиж» 1.6T, 150 л. с., 7DCT, AWD2 929 000 руб.

В сентябре бренд Jeland уже увеличивал цены на большинство комплектаций кроссоверов J6 и J7. Стоимость J6 в трех версиях из четырех, включая единственную полноприводную, выросла на 30-50 тыс. рублей. Кроссовер J7 подорожал на 60 тыс. рублей в четырех исполнениях из пяти.

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JELAND (42)

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