В России представили новый отечественный кроссовер с современными технологиями

Российский бренд Evolute представил электрокроссовер i-Joy второго поколения, созданный на инновационной электрической платформе Quantum S3. По данным пресс-службы компании, новинка стала заметным шагом вперед в развитии городского электротранспорта.

Экстерьер нового Evolute i-Joy кардинально преобразился по сравнению с предыдущей версией. Внимание привлекает выразительная поясная линия, плавно ниспадающая крыша и динамичный силуэт. Передняя и задняя части кроссовера получили острые грани, а светодиодная оптика полностью завершает современный облик автомобиля.

Цветовая гамма кузова представлена пятью актуальными оттенками, что подчеркивает городскую природу модели. Элементы из черного пластика на бамперах и накладках служат дополнительной защитой кузова и колесных арок, особенно актуальной для тесных городских улиц и интенсивного трафика.

Основанный на платформе Quantum S3, новый i-Joy рассчитан на максимальную эффективность внутреннего пространства. При длине 4306 мм, ширине 1868 мм и высоте 1645 мм, а также благодаря увеличенной колесной базе 2715 мм, салон стал заметно просторнее, а решения по хранению вещей — более продуманными.

Модель оснащена электромотором мощностью 163 л.с. с постоянными магнитами, который обеспечивает крутящий момент до 290 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 8 секунд. Низкий центр тяжести и специально разработанная подвеска позволяют уверенно маневрировать и проходить повороты на высокой скорости, несмотря на массивную батарею.

Быстрая зарядка аккумулятора емкостью 51,87 кВт·ч с 30 до 80% занимает 18 минут. На полном заряде запас хода составляет 471 км по циклу CLTC.

Внутри второго поколения i-Joy реализована концепция минимализма — центральное место занимает 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также предлагает беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт, два порта Type-C и два разъема на 12В.

В отделке салона используются экологичные материалы, а сложенные сиденья образуют ровный пол, что расширяет функционал багажника и может использоваться как место для сна. Отсутствие трансмиссионного тоннеля и гибкая трансформация интерьера делают загрузку и транспортировку вещей проще и безопаснее.

Под фальш-полом багажника расположена дополнительная ниша, увеличивающая полезный объем более чем на 500 литров. Электропривод крышки багажника и особая конструкция бортика позволяют использовать пространство для отдыха на природе.

Производство второго поколения Evolute i-Joy и других моделей бренда налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Стоимость новинки пока не объявлена, вероятно, цены станут известны с началом продаж. Для сравнения: предыдущая версия i-Joy доступна от 2 775 000 рублей, а при участии в государственной программе субсидирования цена снижается до 1 850 000 рублей.

Напомним, месяц назад Evolute начал продажи обновленного гибридного кроссовера i-Space, который получил не только обновленный внешний вид и улучшенные характеристики, но и расширенную зимнюю комплектацию. Теперь модель предлагается как в семиместном, так и в пятиместном вариантах с подогревом руля, сидений первых двух рядов и форсунок стеклоомывателя.

Автор: Иван Бахарев