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Достойный семейный автомобиль с более популярным мотором заработал популярность в России

На автомобильном рынке появился новый минивэн Kia Carnival в версии Flagship. Этот автомобиль оснащен 233-сильным двигателем объемом два литра, который работает в паре с автоматизированной коробкой передач и передним приводом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.06.2024, 06:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На автомобильном рынке появился новый минивэн Kia Carnival в версии Flagship. Этот автомобиль оснащен 233-сильным двигателем объемом два литра, который работает в паре с автоматизированной коробкой передач и передним приводом.

Бензиновую версию Kia Carnival Flagship можно приобрести за 6,3 миллиона рублей. Ранее предлагались минивэны из Кореи с 2,2-литровым дизельным двигателем по более низкой цене - от 5,91 миллиона рублей.

В ноябре прошлого года компания Kia представила обновленную модель Carnival. Новый автомобиль получил измененный внешний вид и обновленный салон. Особенно заметно изменилось количество физических кнопок в интерьере новинки.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о том, что новый электрический пикап от Kia был замечен фотошпионами во время тестирования в Соединенных Штатах.

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