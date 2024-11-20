Главная Новости Новая модель В России представлена новая версия Нивы — «японская Нива» ценой в 10 млн рублей.
Новости

В России представлена новая версия Нивы — «японская Нива» ценой в 10 млн рублей.

В России на прилавках появился пикап Toyota Land Cruiser 79, доступный за цену в 10,39 млн рублей. Несмотря на свой возраст, модель не обладает обилием современных опций.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 09:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России на прилавках появился пикап Toyota Land Cruiser 79, доступный за цену в 10,39 млн рублей. Несмотря на свой возраст, модель не обладает обилием современных опций. Возможно, единственным современным дополнением является мультимедийная система с сенсорным экраном, но, вероятнее всего, ее установил дилер.

Автомобиль оснащен 4,5-литровым 205-сильным дизельным двигателем, который на данный момент считается устаревшим. В качестве трансмиссии выступает механическая коробка передач.

Пикап оборудован полным приводом с понижающей передачей в коробке передач и механическими блокировками дифференциалов.

Среди дополнительного оборудования заявлен шноркель.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, российские дилеры предлагают седан Toyota Corolla Sporty по цене 3,6 млн рублей.

Источник

Новая модель (314)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация