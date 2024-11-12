Новый автомобильный бренд официально появился в России. Что о нем известно?

Китайская компания Changan представила в России свой премиальный бренд Avatr, специализирующийся на электрокарах. Согласно информации от представителей автопроизводителя, автомобили Avatr будут адаптированы к российским условиям и оснащены полным техническим обслуживанием у официальных дилеров, а также восьмилетней заводской гарантией.

Бренд Avatr был создан в 2018 году Changan совместно с мировыми лидерами в сфере IT и производства тяговых аккумуляторов, включая компанию Huawei.

"Avatr объединяет возможности и опыт компаний-основателей и предлагает автомобили, которые не только технологичны, но и доставляют удовольствие своим владельцам", - подчеркнули в Changan.

Фото: Автоновости Дня

Дизайн и концепция автомобилей Avatr зародились в собственном международном дизайн-центре бренда в Мюнхене. В компании отметили, что гармония и красота автомобилей неразрывно связаны с их общим стилем. Благодаря комплексному подходу к созданию интерьера, экстерьера и эргономики удалось достичь уникальной эстетики, которой пропитаны модели бренда. Руководит дизайн-центром Надер Фагихзаде, бывший сотрудник BMW, ответственный за внешний вид моделей 6 и 7 серий, а также концептуальных автомобилей iNEXT и i8.

"Avatr - это не просто премиум-бренд автомобилей. Он задуман как отражение своего владельца. Название Avatr основано на древнеиндийском слове "аватар", что переводится как "воплощение"", - отметили в компании Changan.

Одной из основных целей Avatr является превзойти ожидания клиентов. Это касается всех аспектов - начиная от технологий и дизайна и заканчивая персонализированным сервисом и атмосферой в салонах. Avatr гордится тесной связью, устанавливаемой между автомобилями и их владельцами. Производитель утверждает, что каждая модель разрабатывается с пониманием потребностей и предпочтений клиентов.

Фото: Автоновости Дня

Стремление к совершенству прослеживается даже в логотипе Avatr. Согласно представителям Changan, стильный и строгий логотип символизирует стремление к развитию, а пересекающиеся линии подчеркивают многогранность каждой личности и желание исследовать различные аспекты своей жизни.

Ранее было объявлено, что электрический кроссовер Avatr 11 от Changan успешно прошел сертификацию в России и получил необходимое разрешение. С начала октября этот автомобиль будет доступен к приобретению на российском рынке.