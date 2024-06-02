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Продажа грузовиков ЗиЛ в капсульном состоянии застряла в России

Первые два грузовика, выставленные на продажу, представляют собой модификацию ЗиЛ-157 в комплектации с кунгом и бортовой грузовик с прицепом.
РедакцияР
Редакция
02.06.2024, 06:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Первые два грузовика, выставленные на продажу, представляют собой модификацию ЗиЛ-157 в комплектации с кунгом и бортовой грузовик с прицепом.

Оба транспортных средства находятся в отличном состоянии, так как долгое время простаивали в ангаре, не подвергаясь эксплуатации и коррозии, хотя прослужили дням далеко не новыми. В настоящее время грузовики покрыты слоем грязи, но сохранили свою первозданную форму и функциональность. Они были выставлены на продажу уже достаточно давно.

Из-за недостатка заинтересованных покупателей продавец постепенно снижает цену. Первый грузовик оценивается в 800 тысяч рублей, а второй - в 900 тысяч рублей. Приобрести оба автомобиля можно за 1,45 миллиона рублей. В сравнении с продажей тремя месяцами назад, цены на грузовики упали с 75-200 тысяч рублей.

Эти машины привлекают внимание своим очень маленьким пробегом и идеальным сохранением. Бортовая модель считается наиболее распространенной, а варианты с кунгом чаще всего поступали на вооружение в армию.

Ранее уже было объявлено о продаже в России уникального военного ЗИЛа с встроенным хлебозаводом.

Фото: Carsweek.ru

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Грузовик (14)

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