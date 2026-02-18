В России заключено 2,3 тысячи дилерских контрактов на грузовые автомобили

Согласно информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», к середине февраля 2026 года на территории России действовал 2 291 официальный дилерский контракт, касающийся продаж грузовых автомобилей категорий MCV и HCV.

Специалисты агентства отмечают, что за последний год количество подобных контрактов увеличилось на 4%. Для сравнения: в середине февраля 2025 года в стране было зарегистрировано 2 205 дилерских контрактов на грузовые автомобили, что на 86 меньше по сравнению с нынешним показателем. За этот период было подписано 389 новых контрактов, а 303 соглашения были расторгнуты.

В разрезе брендов наибольший прирост дилерских контрактов зафиксирован у Ambertruck — плюс 39. У брендов Chenglong и Forland этот показатель увеличился на 27, у Sollers — на 16, Foton прибавил 14 контрактов, JAC — 12, а KAMAZ — 10. Ряд других марок показал более скромный рост — менее 10 новых соглашений за год.

В то же время некоторые бренды понесли потери. Наибольшее сокращение числа дилерских контрактов отмечено у XCMG и Dayun — уменьшение на 14 и 13 соответственно. Компании GAZ, MAZ и Shacman лишились по 6 дилерских соглашений каждая. Для других производителей сокращения оказались менее значительными.

Фото: АВТОСТАТ