В России стартовали продажи Renault Grand Koleos по предзаказу: чем он примечателен

Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid 2024 можно заказать в России за 4,5 млн рублей. Кроссовер оснащён гибридной установкой мощностью 245 л.с.
Иннокентий Петров
04.10.2025, 19:52·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Владивостокская компания начала предлагать российским покупателям возможность заказать новый гибридный кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid Iconic 2024 года. Стоимость автомобиля составляет 4,5 миллиона рублей, сообщает редакция CarsWeek.ru.

Как обещает продавец, поставка модели из Южной Кореи займет приблизительно две недели. Этот кроссовер оснащён передним приводом и 3-ступенчатой трансмиссией, объединённой с электродвигателем. Суммарная мощность гибридной установки достигает 245 лошадиных сил, а в её составе работает полуторалитровый турбированный двигатель.

Renault Grand Koleos уже получил признание на родине, завоевав звание «Автомобиль года в Корее 2025» среди гибридных внедорожников. Кроссовер поступил на внутренний рынок только в прошлом году, мгновенно вызвав высокий интерес среди покупателей.


Фото: Carsweek.ru

В комплектацию автомобиля входят многочисленные опции для зимней эксплуатации: подогрев руля, всех сидений и наружных зеркал. Также предусмотрены многозонный климат-контроль, система памяти для настроек передних кресел и зеркал, парктроники, датчики дождя и света, современная мультимедийная система, разнообразные водительские ассистенты и многое другое. Для отделки интерьера используется экокожа, салон рассчитан на пять человек. На центральной консоли установлены три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира.

Модель Renault Grand Koleos имеет много общего с Geely Monjaro: схожий интерьер, силовые агрегаты и головная оптика. При этом у корейской версии изменены решётка радиатора, выштамповка капота и кузовные панели, хотя силуэт напоминает прототип из Китая.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4780 х 1880 х 1680 мм, при колесной базе 2,82 метра.

На рынке Южной Кореи для кроссовера также доступна бензиновая модификация с 2-литровым турбомотором мощностью 211 лошадиных сил. У Geely Monjaro аналогичный двигатель выдаёт 238 л.с. В прошлом году автомобили под заказ стоили дороже — от 5,6 млн рублей. Один из дилеров оценивал автомобиль 2024 года с пробегом 2 тысячи километров в 5 646 300 рублей.


Фото: Carsweek.ru

Ранее также появилась информация о скором дебюте новой версии популярного хэтчбека Renault.

Фото: Renault

